Российские учёные создали уникальную кукурузу для детского питания

Новые сорта кукурузы, идеально подходящие для детского и лечебного питания, создали российские учёные. Разработка велась во Всероссийском НИИ крахмала и переработки крахмалсодержащего сырья. Об этом сообщили представители института, подчеркнув важность указанного достижения для отечественной промышленности.

Ожидается, что уникальные сорта позволят обеспечить страну сырьём, необходимым для производства продуктов питания для малышей. Кроме того, новые виды будут полезны для медицины и фармацевтики, так как содержащийся в кукурузе амилопектиновый крахмал используется в качестве противошокового кровезаменителя.

«В ходе селекции высокоурожайных гибридов кукурузы так называемых зубовидных или полузубовидных подвидов удалось вывести кукурузу, содержание амилопектина в которой составляет 100%. По словам экспертов, внедрение гибридов не только повысит качество отечественного производства, но и снизит зависимость от импорта», — добавили в институте.