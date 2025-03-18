Российские учёные изобрели полезный для сердца сыр с самой неожиданной добавкой
В РОСБИОТЕХе разработали уникальный сыр, полезный для сердца и нервной системы
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В экспериментально-производственном центре сыроделия Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) разработали сыр функциональной направленности с добавлением плодов боярышника. По информации Life.ru, продукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, рекомендован для людей пожилого возраста.
Сыр с боярышником относится к группе мягких сыров с коротким сроком созревания. Стоимость продукта, в сравнении с аналогичными видами сыров, была снижена на 17% без потери качества за счет технологических особенностей при разработке продукта.
Как рассказала директор экспериментально-производственного центра сыроделия Елена Сидорова, продукт не содержит заменителей молочного жира и легко усваивается организмом.
«По данным Минздрава на 2024 год, 12,35 млн россиян страдают хронической сердечной недостаточностью, причем 35% из них — моложе 60 лет. Добавив в сыр ягоды боярышника, которые издревле считаются полезными для сердца, мы получили сыр функциональной направленности. Он помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой и нервной системы, восполняет нехватку витамина C и повышает иммунитет», — отметила Елена Сидорова.
Ценность сыра обусловлена высоким содержанием белка и сбалансированным аминокислотным составом. В нем содержатся антиоксиданты —флавоноиды, препятствующие образованию свободных радикалов, и сапонины — вещества, которые выводят токсины.
Одной из важнейших задач РОСБИОТЕХа является создание новых продуктов для укрепления здоровья человека. Молочные продукты особенно важно употреблять в пожилом возрасте, когда есть повышенная потребность в кальции для сохранения здоровья зубов и предотвращения хрупкости костей. По оценкам экспертов, людям старшего возраста необходимо съедать до 300–400 г молочных продуктов ежедневно, при этом доля сыра в рационе должна составлять не менее 20 г в сутки
директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов
Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные придумали органическую упаковку для овощей и фруктов. Новая упаковка может стать альтернативой пластику, который не разлагается в природе и наносит огромный вред окружающей среде. Кроме того, органическая упаковка поможет продлить срок хранения продуктов.