Российские учёные изобрели полезный для сердца сыр с самой неожиданной добавкой

В экспериментально-производственном центре сыроделия Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) разработали сыр функциональной направленности с добавлением плодов боярышника. По информации Life.ru, продукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, рекомендован для людей пожилого возраста.

Сыр с боярышником относится к группе мягких сыров с коротким сроком созревания. Стоимость продукта, в сравнении с аналогичными видами сыров, была снижена на 17% без потери качества за счет технологических особенностей при разработке продукта.

Как рассказала директор экспериментально-производственного центра сыроделия Елена Сидорова, продукт не содержит заменителей молочного жира и легко усваивается организмом.

«По данным Минздрава на 2024 год, 12,35 млн россиян страдают хронической сердечной недостаточностью, причем 35% из них — моложе 60 лет. Добавив в сыр ягоды боярышника, которые издревле считаются полезными для сердца, мы получили сыр функциональной направленности. Он помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой и нервной системы, восполняет нехватку витамина C и повышает иммунитет», — отметила Елена Сидорова.

Ценность сыра обусловлена высоким содержанием белка и сбалансированным аминокислотным составом. В нем содержатся антиоксиданты —флавоноиды, препятствующие образованию свободных радикалов, и сапонины — вещества, которые выводят токсины.

Одной из важнейших задач РОСБИОТЕХа является создание новых продуктов для укрепления здоровья человека. Молочные продукты особенно важно употреблять в пожилом возрасте, когда есть повышенная потребность в кальции для сохранения здоровья зубов и предотвращения хрупкости костей. По оценкам экспертов, людям старшего возраста необходимо съедать до 300–400 г молочных продуктов ежедневно, при этом доля сыра в рационе должна составлять не менее 20 г в сутки директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А Рогова Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов