Российские ученые научились заживлять раны с помощью чайного гриба

Учёные из Белгородского государственного университета создали средства для заживления ран, в основе которого используется бактериальная целлюлоза чайного гриба, обладающая бактерицидным и противомикробным эффектами. Об этом сообщили в Минобрнауки России.

Чайным грибом (латинское название: Medusomyces gisevii L.) называют растения нескольких видов дрожжеподобных грибов и уксуснокислых бактерий. Они также известны как «японские грибы» или «маньчжурские грибы».

«В качестве продуцента бактериальной целлюлозы использован именно чайный гриб, позволяющий получить материал с положительными характеристиками, такими как биосовместимость, механическая прочность, термостойкость с целью последующей стерилизации, что особенно важно при получении лекарственных форм, применяемых для нанесения на раневые поверхности», — рассказала «Газете.ru» доцент кафедры фармацевтической технологии Белгородского государственного университета Наталья Автина.

Процесс изготовления средства такой: гель-плёнка, полученная из бактериальной целлюлозы, проходит процесс очищения от ненужных компонентов, после чего измельчается до однородного состояния с помощью механического гомогенизатора. Затем полученная однородная масса смешивается с раствором активных компонентов, которые включают коллаген, метронидазол, бета-циклодекстрин, декспантенол и бензалкония хлорид. Смесь равномерно распределяется на подложке, помещается в морозильную камеру, а после этого подвергается лиофильной сушке. В каждом квадратном сантиметре раневого покрытия содержится 2 мг коллагена, 2 мг метронидазола, 2 мг бета-циклодекстрина, 5 мг декспантенола и 0,5 мг бензалкония хлорида. Исследования, проводимые на животной модели, показали, что применение данного раневого покрытия способствует ускорению процесса заживления и приводит к полному восстановлению кожного покрова в течение двух недель, в то время как без него восстановление могло затянуться до месяца.

В дальнейшем учёные намерены сосредоточиться на исследовании спектра применения бактериальной целлюлозы в разработке новых медицинских препаратов.