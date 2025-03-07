Учёные нашли мешающий похудеть ген, также он присутствует у лабрадоров

Исследование показало, что у собак, имеющих этот ген, содержание жира в организме на 8% выше, чем у питомцев, у которых данный ген не обнаружен. Учёные также выявили четыре других гена, связанных с ожирением у собак, но их влияние на набор веса оказалось не столь значительным. Что примечательно, эти гены были сопоставлены с геномом человека.