Учёные нашли мешающий похудеть ген, также он присутствует у лабрадоров
Учёные Кембриджского университета нашли мешающий похудеть ген
Учёные Кембриджского университета нашли мешающий похудеть ген, сообщается на сайте вуза. Также он присутствует у лабрадоров.
Речь идёт о гене DENND1B, который влияет на нервные цепи, связанные с регулированием энергетического баланса, в частности, на лептин-меланокортиновый путь.
Исследование показало, что у собак, имеющих этот ген, содержание жира в организме на 8% выше, чем у питомцев, у которых данный ген не обнаружен. Учёные также выявили четыре других гена, связанных с ожирением у собак, но их влияние на набор веса оказалось не столь значительным. Что примечательно, эти гены были сопоставлены с геномом человека.
Кроме того, у животных, генетически предрасположенных к ожирению, наблюдался повышенный аппетит. Подобные результаты были также подтверждены в исследованиях, касающихся людей.
Ранее депутаты Госдумы решили помочь людям с избыточной массой тела похудеть. Парламентарии предложили ввести скидки в спортзалах для людей с ожирением. Инициатива направлена в Национальное фитнес-сообщество.
Shutterstock / FOTODOM / Lis Faino