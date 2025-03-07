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7 марта, 17:20

Учёные нашли мешающий похудеть ген, также он присутствует у лабрадоров

Учёные Кембриджского университета нашли мешающий похудеть ген

Учёные Кембриджского университета нашли мешающий похудеть ген, сообщается на сайте вуза. Также он присутствует у лабрадоров.

Речь идёт о гене DENND1B, который влияет на нервные цепи, связанные с регулированием энергетического баланса, в частности, на лептин-меланокортиновый путь.

Исследование показало, что у собак, имеющих этот ген, содержание жира в организме на 8% выше, чем у питомцев, у которых данный ген не обнаружен. Учёные также выявили четыре других гена, связанных с ожирением у собак, но их влияние на набор веса оказалось не столь значительным. Что примечательно, эти гены были сопоставлены с геномом человека.

Кроме того, у животных, генетически предрасположенных к ожирению, наблюдался повышенный аппетит. Подобные результаты были также подтверждены в исследованиях, касающихся людей.

Ранее депутаты Госдумы решили помочь людям с избыточной массой тела похудеть. Парламентарии предложили ввести скидки в спортзалах для людей с ожирением. Инициатива направлена в Национальное фитнес-сообщество.

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Shutterstock / FOTODOM / Lis Faino

Полина Никифорова
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