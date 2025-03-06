В России предложили ввести скидки в спортзалы для людей с ожирением

В России предложили создать специальные условия покупки абонементов в спортзалы для людей, страдающих от ожирения. С соответствующей инициативой выступил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди»). Он намерен направить своё предложение в Национальное фитнес-сообщество страны.

«Сейчас я направляю эту инициативу в Национальное фитнес-сообщество. Это первое профессиональное объединение операторов фитнес-индустрии, и я очень надеюсь на их поддержку. Ведь борьба с ожирением — это, обобщая, борьба за здоровье нации в целом, и в этой ситуации оставаться в стороне просто нельзя», — сказал Хамитов в интервью 360.ru.

Он напомнил, что об актуальности проблемы ожирения в РФ говорил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Во время своего выступления на форуме «Женщины за здоровое общество» глава ведомства сообщил, что это заболевание диагностировано у 20,6% россиян и 27,4% россиянок.

Ожирение было признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) неинфекционной эпидемией XXI века. В 2016 году доля людей с ожирением в мире составляла 20%, а уже к 2030 году, согласно прогнозам, может достигнуть 60%.

4 марта отмечался Всемирный день борьбы с ожирением. К этому событию Life.ru назвал главные опасности «‎эпидемии XXI века».