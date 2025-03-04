Рак и сердце: Life.ru ко Дню борьбы с ожирением назвал главные опасности «‎эпидемии XXI века»

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, которое специалисты называют эпидемией XXI века. Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина рассказала Life.ru, какие опасности в себе таит это заболевание.

«Ожирение — это хроническое многофакторное заболевание, являющееся одной из основных причин инвалидности и смертности во всём мире. Оно характеризуется избыточным накоплением жировой ткани в организме и диагностируется при индексе массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2», — отметила Долгушина.

Ожирение было признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) неинфекционной эпидемией XXI века, напомнила врач. В 2016 году доля людей с ожирением составляла 20%, а уже к 2030 году, согласно прогнозам, может достигнуть 60%. В Российской Федерации, по статистическим данным, ожирением страдает примерно четверть населения, среди которого женщин репродуктивного возраста — от 20 до 30% в различных регионах страны.

Ожирение увеличивает риск заболеваемости сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, жировой болезнью печени, злокачественными новообразованиями, а также заболеваниями репродуктивной системы. Высокий ИМТ у женщин ассоциирован с аномальными маточными кровотечениями, синдромом поликистозных яичников, эндометриозом, онкогинекологическими заболеваниями. Наталия Долгушина Врач, главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин

По словам специалиста, жировая ткань является эндокринным органом, синтезирующим гормоны, которые могут приводить к нарушению овуляции, снижению качества яйцеклеток и эндометрия, тем самым быть причиной нарушения фертильности. Риск бесплодия и время до зачатия у женщин с ожирением повышается в два раза. Также при ожирении повышен риск акушерских и перинатальных осложнений, таких как невынашивание беременности, преждевременные роды, гестационный сахарный диабет.

Снижение массы тела при ожирении способствует улучшению репродуктивных исходов и соматического здоровья. Изменение пищевого поведения и увеличение физической нагрузки — неотъемлемые меры на пути к достижению успеха, подчеркнула Долгушина.