Рак и сердце: Life.ru ко Дню борьбы с ожирением назвал главные опасности «эпидемии XXI века»
Врач Долгушина: Ожирение повышает риск сахарного диабета, рака и болезней сердца
4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, которое специалисты называют эпидемией XXI века. Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина рассказала Life.ru, какие опасности в себе таит это заболевание.
«Ожирение — это хроническое многофакторное заболевание, являющееся одной из основных причин инвалидности и смертности во всём мире. Оно характеризуется избыточным накоплением жировой ткани в организме и диагностируется при индексе массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2», — отметила Долгушина.
Ожирение было признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) неинфекционной эпидемией XXI века, напомнила врач. В 2016 году доля людей с ожирением составляла 20%, а уже к 2030 году, согласно прогнозам, может достигнуть 60%. В Российской Федерации, по статистическим данным, ожирением страдает примерно четверть населения, среди которого женщин репродуктивного возраста — от 20 до 30% в различных регионах страны.
Ожирение увеличивает риск заболеваемости сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, жировой болезнью печени, злокачественными новообразованиями, а также заболеваниями репродуктивной системы. Высокий ИМТ у женщин ассоциирован с аномальными маточными кровотечениями, синдромом поликистозных яичников, эндометриозом, онкогинекологическими заболеваниями.
По словам специалиста, жировая ткань является эндокринным органом, синтезирующим гормоны, которые могут приводить к нарушению овуляции, снижению качества яйцеклеток и эндометрия, тем самым быть причиной нарушения фертильности. Риск бесплодия и время до зачатия у женщин с ожирением повышается в два раза. Также при ожирении повышен риск акушерских и перинатальных осложнений, таких как невынашивание беременности, преждевременные роды, гестационный сахарный диабет.
Снижение массы тела при ожирении способствует улучшению репродуктивных исходов и соматического здоровья. Изменение пищевого поведения и увеличение физической нагрузки — неотъемлемые меры на пути к достижению успеха, подчеркнула Долгушина.
Ранее учёные провели исследование, выяснив, что к 2050 году ожирением будет страдать более половины взрослого населения планеты. Специалисты указали, что доля людей, страдающих этим заболеванием, неуклонно увеличивается с каждым годом.
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