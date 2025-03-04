Учёные предсказали глобальную эпидемию ожирения к 2050 году, которая затронет половину землян

К 2050 году больше половины населения планеты старше 25, как и треть детей и людей до 25 лет, будет страдать ожирением или просто иметь лишний вес. Об этом свидетельствуют результаты исследования, размещённые на страницах научного журнала Lancet.

Согласно выводам учёных, каждый год количество людей с лишним весом либо страдающих ожирением увеличивается. К примеру, в 1990 году таких было всего 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей, а к 2021 году их количество увеличилось до 2,11 миллиарда и 493 миллионов соответственно.

«К 2050 году общее число людей старше 25 лет с лишним весом или ожирением достигнет 3,8 миллиарда человек — почти 60% от общего числа взрослых. Мы прогнозируем, что к 2050 году около трети детей и подростков будут страдать лишним весом или ожирением, всего — 746 миллионов», — рассказали авторы исследования.

В 2021 году такая проблема наблюдалась в основном среди жителей Китая, Индии, США и Бразилии. По информации исследователей, если ничего не предпринимать, то в скором жители Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, а также Карибского региона не заметят, как быстро перейдут от лишнего веса к полноценному ожирению. К 2050 году около трети детей и молодых людей с подобной проблемой будут жить именно в этих регионах.