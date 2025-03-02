Не только диабет: Врач перечислил болезни, которые грозят любителям энергетиков

Энергетические напитки оказывают негативное воздействие на метаболизм, а также нервную и сердечно-сосудистую системы организма, их употребление может привести к таким заболеваниям, как диабет, ожирение и атеросклероз. Об этом сообщил врач-диетолог, психотерапевт, профессор и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Специалист настоятельно рекомендовал подросткам избегать энергетических напитков, так как их сердечно-сосудистая система ещё не завершила своё развитие. Кроме того, врач указал на опасности, связанные с высоким содержанием сахара в этих напитках. Что касается влияния кофеина на мозг, то он может вызывать тревожность и бессонницу.

«Избыток сахара в питании приводит к более раннему старению и развитию метаболических заболеваний, таких как сахарный диабет и атеросклероз, или болезней полости рта. Сахар из энергетиков всасывается быстро, что делает его патогенное действие более выраженным», — отметил медик в беседе с «Газетой.ru».