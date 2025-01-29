Школьница забилась в конвульсиях и умерла на глазах у друзей, закусив сухариками энергетик

В Екатеринбурге 16-летняя девочка внезапно умерла во время посиделок с друзьями, во время которых они пили энергетики и заедали сухариками. Точную причину смерти покажет экспертиза. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

Семеро школьных друзей затарились энергетиками, булочками и сухариками, чтобы душевно посидеть в подъезде на 16-м этаже. Они весело проводили время, играли в игры, болтали. В какой-то момент одной из девочек резко поплохело.

«Она забилась в конвульсиях, упала на пол, изо рта пошла пена, подросток посинел и перестал дышать», — рассказал источник.

Друзья поспешили набрать скорую, но приехавшие врачи не смогли спасти подростка, девочка была мертва. Затем место их посиделок осмотрели силовики. Никаких запрещённых веществ они там не обнаружили, школьники даже алкоголь тогда не пили. Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.