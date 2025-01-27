Школьница чуть не умерла при аборте на дому и проговорилась о годах ада во власти отчима-насильника

В Петербурге госпитализировали восьмиклассницу с внутренним кровотечением. Предположительно, помощь медиков потребовалась 15-летней девочке после аборта на дому, пишет 78.ru.

Школьницу увезли в больницу из квартиры на Заводском проспекте в Колпино. Она заявила, что с 13 лет её насилует отчим, работающий крановщиком. Девочка забеременела от него и попыталась избавиться от ребёнка. Сейчас её состояние оценивается как средней тяжести.

Школьница состоит на учётах в отделе по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере. Ранее она лечилась в Детской психиатрии им. Мнухина. По факту случившегося проводится проверка.