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Регион
27 января, 12:06

Школьница чуть не умерла при аборте на дому и проговорилась о годах ада во власти отчима-насильника

В Петербурге восьмиклассница попала в больницу, избавившись от ребёнка от отчима

В Петербурге госпитализировали восьмиклассницу с внутренним кровотечением. Предположительно, помощь медиков потребовалась 15-летней девочке после аборта на дому, пишет 78.ru.

Школьницу увезли в больницу из квартиры на Заводском проспекте в Колпино. Она заявила, что с 13 лет её насилует отчим, работающий крановщиком. Девочка забеременела от него и попыталась избавиться от ребёнка. Сейчас её состояние оценивается как средней тяжести.

На Урале школьница забеременела от 20-летнего парня и попала в больницу
На Урале школьница забеременела от 20-летнего парня и попала в больницу

Школьница состоит на учётах в отделе по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере. Ранее она лечилась в Детской психиатрии им. Мнухина. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Life.ru рассказывал ещё одну шокирующую историю, произошедшую в Петербурге. На этот раз забеременела 20-летняя девушка, только отцом может стать 14-летний подросток, обучающийся в восьмом классе. За плечами у будущей матери судимости за кражу, угрозу убийством и вандализм. Сейчас против неё могут возбудить ещё одно уголовное дело о совращении несовершеннолетнего.

Обложка ©

freepik/Racool_studio

Алёна Зиновьева
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