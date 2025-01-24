На Урале школьница забеременела от 20-летнего парня и попала в больницу

В Екатеринбурге 14-летний девочка забеременела от 20-летнего парня. Теперь молодому человеку грозит уголовное дело за связь с несовершеннолетней, сообщает URA.ru.

По данным издания, пара познакомилась через общих знакомых и вскоре начала встречаться. Однажды школьница пригласила парня к себе домой, где у них по обоюдному согласию случился секс. Известно, что молодой человек знал о возрасте девочки.

О своей беременности ученица узнала в январе, но скрывала всё от родителей. Однако в один из дней ей стало плохо в торговом центре, и подросток вызвала скорую из-за резких болей в животе. Беременность врачам сохранить не удалось.

После случившегося мама девушки обратилась в правоохранительные органы. В пресс-службе СК Свердловской области пока не комментировали ситуацию.