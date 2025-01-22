В Татарстане изнасилованная школьница узнала, что ждёт ребёнка от умершего брата

В городе Нижнекамске 14-летняя школьница забеременела от собственного брата. О своём положении девочка узнала спустя несколько месяцев. О жуткой семейной драме стало известно изданию KazanFirst.

Инцидент со школьницей случился ещё в ноябре. Она пришла со школы и решила отдохнуть. В этот момент в доме находился только её 20-летний брат, который спал в нетрезвом состоянии. В какой-то момент девочка резко вскочила от острой боли внизу живота и поняла, что её насилует брат, но ничего не смогла сделать – юноша весил больше 100 кг и у школьницы просто не хватило сил, чтобы от него обиться.

Рассказывать о происшествии родителям она не стала, но долго хранить всё в секрете не получилось. В январе девочка узнала о своём положении, когда увидела две полоски на тесте. Тогда она и рассказала секрет родне.

Оказалось, что предполагаемый насильник — брат потерпевшей умер ещё в декабре 2024 года. Буквально несколько дней назад было возбуждено уголовное дело об изнасиловании, несмотря на смерть главного подозреваемого.