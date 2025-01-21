Разнорабочий из Балахны целый год заманивал к себе школьников и насиловал

В Нижегородской области жителя города Балахны обвиняют в развратных действиях в отношении нескольких подростков, сейчас подозреваемый отправлен в СИЗО. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Балахны, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста)», — говорится в тексте.

По данным местных СМИ, 35-летний злоумышленник был подсобным рабочим, он знакомился с детьми на улице и заманивал под разными предлогами к себе в гости, а дома начинал к ним приставать. По предварительной информации, жертвами преступника стали шестеро школьников возрастом от 11 до 14 лет. На допросе мужчина признался в содеянном и заявил, что был пьян в момент сексуальных домогательств. Преступления он совершал летом и осенью 2024 года.