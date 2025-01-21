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Регион
21 января, 14:29

Разнорабочий из Балахны целый год заманивал к себе школьников и насиловал

В Нижегородской области задержан мужчина за изнасилование шестерых школьников

В Нижегородской области жителя города Балахны обвиняют в развратных действиях в отношении нескольких подростков, сейчас подозреваемый отправлен в СИЗО. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Балахны, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста)», — говорится в тексте.

По данным местных СМИ, 35-летний злоумышленник был подсобным рабочим, он знакомился с детьми на улице и заманивал под разными предлогами к себе в гости, а дома начинал к ним приставать. По предварительной информации, жертвами преступника стали шестеро школьников возрастом от 11 до 14 лет. На допросе мужчина признался в содеянном и заявил, что был пьян в момент сексуальных домогательств. Преступления он совершал летом и осенью 2024 года.

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Ранее сообщалось, что мужчины, изнасиловавшие сотрудницу «Матч ТВ», получили четыре и девять лет тюрьмы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приезжих из страны бывшего СССР признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершённое группой лиц).

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Татьяна Миссуми
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