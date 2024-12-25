Суд вынес приговор троим мужчинам, изнасиловавшим сотрудницу «Матч ТВ»
Виновные в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» получили 4 и 9 лет колонии
Трое мужчин, изнасиловавших сотрудницу «Матч ТВ». Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Мужчины, изнасиловавшие сотрудницу «Матч ТВ», получили четыре и девять лет тюрьмы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
«Двое подсудимых приговорены к 9 годам лишения свободы, третий — к 4 годам», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Прокурор назначить каждому обвиняемому по 9,5 лет колонии общего режима. Приезжих из одной стран бывшего СССР признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершённое группой лиц).
Как сообщили в прокуратуре, 6 июля 2024 года трое пьяных мужчин 22, 24 и 25 лет шли по улице Академика Королёва и высматривали себе жертву. Завидев одиноко идущую женщину, они резко сократили расстояние и неожиданно напали на неё. Один из преступников толкнул потерпевшую в спину, после чего та упала на землю. Двое злоумышленников надругались над женщиной, а третий смотрел по сторонам. При этом он повторял, что тоже хочет изнасиловать жертву. Пострадавшая смогла вырваться и убежать.
Напомним, 7 июля телеведущая и продюсер Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы спортивного телеканала «Матч ТВ» в Москве. СК возбудил уголовное дело, а на следующий день насильников задержали и суд заключил их под стражу.