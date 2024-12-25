Суд вынес приговор троим мужчинам, изнасиловавшим сотрудницу «Матч ТВ»

Как сообщили в прокуратуре, 6 июля 2024 года трое пьяных мужчин 22, 24 и 25 лет шли по улице Академика Королёва и высматривали себе жертву. Завидев одиноко идущую женщину, они резко сократили расстояние и неожиданно напали на неё. Один из преступников толкнул потерпевшую в спину, после чего та упала на землю. Двое злоумышленников надругались над женщиной, а третий смотрел по сторонам. При этом он повторял, что тоже хочет изнасиловать жертву. Пострадавшая смогла вырваться и убежать.