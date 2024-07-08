Суд арестовал до 6 сентября двух мужчин, изнасиловавших сотрудницу "Матч ТВ"

Двух фигурантов по уголовному делу об изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ" отправили в СИЗО. Абдурашидова Б.С. и Ортикбоева М.Р. арестовали до 6 сентября. Такое решение в понедельник, 8 июля, принял Останкинский районный суд Москвы.

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б.С. Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ортикбоева М.Р.", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.