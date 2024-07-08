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8 июля, 16:34

Суд арестовал до 6 сентября двух мужчин, изнасиловавших сотрудницу "Матч ТВ"

Один из изнасиловавших сотрудницу "Матч ТВ" — Абдурашидов Б.С. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Один из изнасиловавших сотрудницу "Матч ТВ" — Абдурашидов Б.С. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Двух фигурантов по уголовному делу об изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ" отправили в СИЗО. Абдурашидова Б.С. и Ортикбоева М.Р. арестовали до 6 сентября. Такое решение в понедельник, 8 июля, принял Останкинский районный суд Москвы.

Один из насильников сотрудницы "Матч ТВ" — Абдурашидов Б.С. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б.С. Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ортикбоева М.Р.", — отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Как писал Life.ru, 7 июля телеведущая Тина Канделаки сообщила об изнасиловании в Москве сотрудницы "Матч ТВ". Она отметила, что находится в контакте с пострадавшей, и пообещала "приложить все усилия" для наказания виновников. СК возбудил уголовное дело. В Москве задержали троих приезжих, надругавшихся над девушкой.

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Никита Осипов
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