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10 июля, 15:33

Сотруднице "Матч ТВ" от насильников позволил сбежать боевой приём

Kp.ru: Редактор "Матч ТВ" сбежала от насильников с помощью боевого приёма

Стали известны подробности нападения на сотрудницу "Матч ТВ" неподалёку от телецентра. Оказалось, что девушка смогла дать отпор извращенцу, используя боевой приём, после чего у неё получилось сбежать.

Как рассказали Kp.ru в УВД по СВАО, редактор после работы решила послушать музыку на лавочке. Неподалёку в этот момент выпивали трое мужчин. В 01:45 журналистка стала собираться домой, и мигранты решили напасть на неё.

"Редактора толкнули, она перевалилась через лавочку и упала на землю в кусты. После чего один из мигрантов лёг на неё сверху, удерживая руки и закрывая рот, её изнасиловал. То же самое проделал второй мигрант, третий просто стоял и наблюдал", — рассказали в УВД.

В какой-то момент потерпевшая смогла применить боевой приём. Она надавила злоумышленнику на глаза и вырвалась. Перебежав дорогу, редактор стала звонить в полицию. Это было уже 2:37 ночи. К счастью, отдел был совсем рядом — и полицейские приехали сразу.

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования сотрудницы "Матч ТВ" в Москве
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования сотрудницы "Матч ТВ" в Москве

Как писал Life.ru, 7 июля телеведущая Тина Канделаки сообщила об изнасиловании в Москве сотрудницы "Матч ТВ". Она пообещала "приложить все усилия", чтобы наказать извращенцев. СК возбудил уголовное дело. В Москве задержали троих мигрантов, надругавшихся над девушкой. Двух фигурантов по этому делу уже отправили в СИЗО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tinnakorn jorruang

Александра Мышляева
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