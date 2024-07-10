Сотруднице "Матч ТВ" от насильников позволил сбежать боевой приём

Стали известны подробности нападения на сотрудницу "Матч ТВ" неподалёку от телецентра. Оказалось, что девушка смогла дать отпор извращенцу, используя боевой приём, после чего у неё получилось сбежать.

Как рассказали Kp.ru в УВД по СВАО, редактор после работы решила послушать музыку на лавочке. Неподалёку в этот момент выпивали трое мужчин. В 01:45 журналистка стала собираться домой, и мигранты решили напасть на неё.

"Редактора толкнули, она перевалилась через лавочку и упала на землю в кусты. После чего один из мигрантов лёг на неё сверху, удерживая руки и закрывая рот, её изнасиловал. То же самое проделал второй мигрант, третий просто стоял и наблюдал", — рассказали в УВД.