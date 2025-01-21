Буддистский монах изнасиловал туристку в монастыре, пообещав ей «освобождение от страданий»
Thaiger: Буддистский монах надругался над туристкой в Таиланде
В Таиланде возбуждено уголовное дело против 59-летнего буддистского монаха из Бурирама, обвиняемого в сексуальном насилии над туристкой. Незадолго до надругательством он поселил женщину в монастыре для участия в двухмесячном ретрите, пообещав будущей жертве «освобождение от страданий». Об этом пишет The Thaiger.
38-летняя туристка разместилась в обители 13 января, а уже через два дня монах напал на прихожанку и обесчестил её. Женщина побоялась оказать сопротивление из-за опасений за собственную жизнь. На следующий день насильник предлагал иностранке 8 тысяч батов (около 24 тысяч рублей), чтобы она осталась жить с ним. К счастью, ей удалось тайно записать разговор и сбежать.
Буддистское руководство лишило монаха сана. Его медитационный центр прекратил работу. Ведётся расследование.
Трагедией поездка в Таиланд завершилась и для российского чиновника из Владивостока. Мужчина перестал выходить на связь с родными через несколько часов после заселения в отель. Его могла убить и ограбить проститутка с «сюрпризом», гласит одна из версий.
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