Буддистский монах изнасиловал туристку в монастыре, пообещав ей «освобождение от страданий»

В Таиланде возбуждено уголовное дело против 59-летнего буддистского монаха из Бурирама, обвиняемого в сексуальном насилии над туристкой. Незадолго до надругательством он поселил женщину в монастыре для участия в двухмесячном ретрите, пообещав будущей жертве «освобождение от страданий». Об этом пишет The Thaiger.

38-летняя туристка разместилась в обители 13 января, а уже через два дня монах напал на прихожанку и обесчестил её. Женщина побоялась оказать сопротивление из-за опасений за собственную жизнь. На следующий день насильник предлагал иностранке 8 тысяч батов (около 24 тысяч рублей), чтобы она осталась жить с ним. К счастью, ей удалось тайно записать разговор и сбежать.