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Регион
14 января, 06:33
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Российский чиновник приехал в Таиланд, заехал в отель и умер

Российский чиновник умер в Таиланде через несколько часов после того, как заселился в отель. Об этом сообщает SHOT.

Погибший чиновник. Фото © SHOT

Погибший чиновник. Фото © SHOT

По информации SHOT, замначальника гаража администрации города Владивостока Константин Клюев приехал в Паттайю 30 декабря. В тот же день он заселился в отель Pattaya Garden Resort. Через несколько часов он позвонил бывшей жене и старшему сыну, а после — перестал выходить на связь.

Родственники Клюева ничего не знали о его судьбе две недели. 10 января он должен был вернуться во Владивосток и выйти на работу, однако домой не прилетел, после чего близкие забили тревогу. Его тело нашли в номере отеля, куда он приехал на отдых. Предположительно, смерть наступила через час после того, как чиновник пообщался с старшим сыном. У Клюева осталось двое детей — 7 и 14 лет.

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Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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