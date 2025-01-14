Российский чиновник приехал в Таиланд, заехал в отель и умер

Российский чиновник умер в Таиланде через несколько часов после того, как заселился в отель. Об этом сообщает SHOT.

Погибший чиновник. Фото © SHOT

По информации SHOT, замначальника гаража администрации города Владивостока Константин Клюев приехал в Паттайю 30 декабря. В тот же день он заселился в отель Pattaya Garden Resort. Через несколько часов он позвонил бывшей жене и старшему сыну, а после — перестал выходить на связь.

Родственники Клюева ничего не знали о его судьбе две недели. 10 января он должен был вернуться во Владивосток и выйти на работу, однако домой не прилетел, после чего близкие забили тревогу. Его тело нашли в номере отеля, куда он приехал на отдых. Предположительно, смерть наступила через час после того, как чиновник пообщался с старшим сыном. У Клюева осталось двое детей — 7 и 14 лет.