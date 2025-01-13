Умерла «польская Марлен Дитрих» Барбара Рыльска
Барбара Рыльска в фильме «Беспокойная племянница» (1963). Фото © kino-teatr.ru
Скончалась Барбара Рыльска — известная актриса театра, кино и телевидения, а также певица, которую называли «польской Марлен Дитрих». Об этом сообщает Союз киноактёров Польши. Артистка ушла из жизни 11 января, незадолго до своего 90-летия. Причина её смерти не уточняется.
Барбара Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове. Она окончила театральное училище в Варшаве и выступала на сценах театров как Варшавы, так и Кракова. С начала 1960-х годов актриса начала сниматься в кино. Среди её известных фильмов — «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет». Эти ленты были популярны среди советских зрителей.
А ранее стало известно о смерти любимицы миллионов, российской актрисы Евгении Добровольской. По предварительным данным, ушла из жизни в результате острой сердечной недостаточности. Она запомнилась зрителям по таким фильмам, как «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», а также по сериалам «Участок», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и множеству других проектов.