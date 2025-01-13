Умерла «польская Марлен Дитрих» Барбара Рыльска

Скончалась Барбара Рыльска — известная актриса театра, кино и телевидения, а также певица, которую называли «польской Марлен Дитрих». Об этом сообщает Союз киноактёров Польши. Артистка ушла из жизни 11 января, незадолго до своего 90-летия. Причина её смерти не уточняется.

Барбара Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове. Она окончила театральное училище в Варшаве и выступала на сценах театров как Варшавы, так и Кракова. С начала 1960-х годов актриса начала сниматься в кино. Среди её известных фильмов — «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет». Эти ленты были популярны среди советских зрителей.