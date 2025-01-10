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Регион
10 января, 16:48
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Названа причина смерти актрисы Евгении Добровольской

Mash: Актриса Добровольская умерла из-за острой сердечной недостаточности

Актриса Евгения Добровольская, по предварительным данным, ушла из жизни в результате острой сердечной недостаточности. Об этом пишет Mash.

В 2024 году она заметно сбросила вес, что вызвало появление слухов о её здоровье в средствах массовой информации. Окончательные обстоятельства её смерти будут озвучены позже, после проведения экспертизы.

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Актриса Выходцева, снимавшаяся в фильме «Москва слезам не верит», умерла в последний день года

Как уже сообщал Life.ru, о смерти артистки известила пресс-служба МХТ. В течение последнего года Евгения Добровольская боролась с серьёзной болезнью, сохраняя оптимизм. Театральное учреждение выразило свои соболезнования родственникам артистки – её сыновьям Степану, Николаю и Яну, а также дочери Анастасии.

На протяжении 33 лет карьеры Добровольская исполнила множество ведущих ролей на сцене МХТ, её дебютной работой стала роль Нины Заречной в пьесе «Чайка». Артистка также запомнилась зрителям по таким фильмам, как «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», а также по сериалам «Участок», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и множеству других проектов.

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kino-teatr.ru

Николь Вербер
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