Названа причина смерти актрисы Евгении Добровольской

Актриса Евгения Добровольская, по предварительным данным, ушла из жизни в результате острой сердечной недостаточности. Об этом пишет Mash.

В 2024 году она заметно сбросила вес, что вызвало появление слухов о её здоровье в средствах массовой информации. Окончательные обстоятельства её смерти будут озвучены позже, после проведения экспертизы.

Как уже сообщал Life.ru, о смерти артистки известила пресс-служба МХТ. В течение последнего года Евгения Добровольская боролась с серьёзной болезнью, сохраняя оптимизм. Театральное учреждение выразило свои соболезнования родственникам артистки – её сыновьям Степану, Николаю и Яну, а также дочери Анастасии.