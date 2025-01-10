Умерла актриса Евгения Добровольская
Актриса Евгения Добровольская. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская, сообщает МХТ. Последний год актриса боролась с тяжёлой болезнью, ей было 60 лет. Художественный театр выразил соболезнования семье Добровольской – сыновьям Степану, Николаю и Яну, дочери Анастасии.
«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всём... Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не «бронзовела», — говорится в некрологе на сайте театра.
В МХТ сообщили, что последний год Добровольская боролась с тяжёлой болезнью, не теряя надежды: «но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны».
За 33 года артистка сыграла на сцене МХТ десятки главных ролей, а первой была Нина Заречная в «Чайке». Также она известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение», «Механическая сюита», сериалам «Участок», «Белая гвардия», «Охота на изюбря» и десяткам других.