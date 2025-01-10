Умерла актриса Евгения Добровольская

Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская, сообщает МХТ. Последний год актриса боролась с тяжёлой болезнью, ей было 60 лет. Художественный театр выразил соболезнования семье Добровольской – сыновьям Степану, Николаю и Яну, дочери Анастасии.

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всём... Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не «бронзовела», — говорится в некрологе на сайте театра.

В МХТ сообщили, что последний год Добровольская боролась с тяжёлой болезнью, не теряя надежды: «но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны».