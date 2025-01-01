Актриса Выходцева, снимавшаяся в фильме «Москва слезам не верит», умерла в последний день года
Инна Выходцева, снимавшаяся в фильме «Москва слезам не верит», умерла в 90 лет
Инна Выходцева (слева). Фото © «Москва слезам не верит» реж. Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk
31 декабря после продолжительной болезни не стало заслуженной артистки России Инны Выходцевой, ей было 90 лет. О смерти актрисы, снимавшейся в фильмах «Москва слезам не верит» и «Служебный роман», сообщил российский Союз кинематографистов.
Также Выходцева известна как актриса озвучивания, её голосом говорили зарубежные артистки Софи Лорен, Стефания Сандрелли и Клаудиа Кардинале. За 67 лет Выходцева сыграла роли в 165 фильмах, в том числе в кинокартинах «Лавина с гор», «У твоего порога», «Служебный роман» и «Москва слезам не верит».
Последние годы своей жизни актриса провела в одиночестве. Её муж Лев Поляков скончался в 2001 году, а единственный сын пропал без вести во время цунами в Доминикане. В октябре 2024 года она была госпитализирована с инсультом, а 31 декабря её не стало.
Ранее стало известно, что умер иллюзионист и народный артист России Владимир Данилин, ему было 73 года. Творческий коллектив театра выразил свои соболезнования семье и близким Данилина.