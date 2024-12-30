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30 декабря, 16:34

Умер иллюзионист и народный артист РФ Владимир Данилин, ему было 73 года

Иллюзионист и народный артист РФ Владимир Данилин. Обложка © VK / Театр «Данилин»

Иллюзионист и народный артист РФ Владимир Данилин. Обложка © VK / Театр «Данилин»

На 74-м году жизни умер известный иллюзионист, народный артист России Владимир Данилин. Трагическую новость сообщили в театре «Данилин». Причина смерти озвучена не была.

«Сегодня, 30 декабря, не стало народного артиста РФ, почётного гражданина города Перми, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина», — говорится в сообщении.

Творческий коллектив театра выразил свои соболезнования семье и близким Данилина. В соцсетях культурного учреждения также отметили, что информация о времени и дате прощания с артистом будет опубликована позже.

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Сегодня Life.ru также сообщил о смерти президента Федерации биатлона Забайкальского края и чемпиона мира Геннадия Ковалёва. Известно, что он скончался на 80-м году жизни. Российский комментатор Дмитрий Губерниев уже успел высказаться по этому поводу и осудил чиновников региона. Телеведущий призвал властей увековечить память выдающегося биатлониста.

Наталья Афонина
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