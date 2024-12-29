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29 декабря, 11:33

Умер Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов

В Санкт-Петербурге умер Герой России Владимир Терехов, ему было 78 лет

Герой России Владимир Терехов. Обложка © Wikipedia

Герой России Владимир Терехов. Обложка © Wikipedia

В Санкт-Петербурге умер Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов. Ему было 78 лет, сообщается на официальном сайте администрации города.

«Талантливый командир, он нёс службу на боевых кораблях в дальних походах, участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов, занимался подготовкой специалистов по обслуживанию морской техники», — отметил губернатор Александр Беглов.

Владимир Терехов родился 30 августа 1946 года, начал службу на флоте в 1964 году. С 1978 года офицер служил в специальной воинской части Минобороны СССР и далее РФ. В 1993 году был признан Героем России.

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Накануне в возрасте 92 лет ушёл из жизни личный фотограф МИД России ветеран фотохроники агентства ТАСС Эдуард Песов. Он запечатлел важнейшие исторические события и повседневные моменты из жизни видных советских и российских лидеров, таких как Никита Хрущёв, Леонид Брежнев, Михаил Горбачёв и Борис Ельцин.

Николай Рюмин
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