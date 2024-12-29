«Его знали на всех континентах»: Умер личный фотограф МИД России Эдуард Песов
Личный фотограф МИД России Эдуард Песов умер на 93-м году жизни
Эдуард Песов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
В возрасте 92 лет ушёл из жизни личный фотограф МИД России ветеран фотохроники агентства ТАСС Эдуард Песов. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Его знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие. Он говорил: «Я фотограф, вы дипломаты». А при этом его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста», — написала Захарова в телеграм-канале.
Эдуард Иосифович Песов родился в Тифлисе (ныне Тбилиси) в 1932 году. С 1968 по 1992 год работал фотокорреспондентом ТАСС, запечатлевая важнейшие исторические события и повседневные моменты из жизни видных советских и российских лидеров, таких как Никита Хрущёв, Леонид Брежнев, Михаил Горбачёв и Борис Ельцин. Его работы охватывали также встречи и взаимодействия с министрами иностранных дел СССР и РФ начиная с Андрея Громыко. В 1992 году Песов перешёл на работу в МИД, где продолжал свою карьеру, задействуя свой богатый опыт и профессиональные навыки. В 2005 году удостоился премии «Золотой глаз России», а в 2007-м награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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