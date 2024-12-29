«Его знали на всех континентах»: Умер личный фотограф МИД России Эдуард Песов

«Его знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие. Он говорил: «Я фотограф, вы дипломаты». А при этом его работы сами становились акторами международных отношений, вызывая то бури эмоций, то ноты протеста», — написала Захарова в телеграм-канале.

Эдуард Иосифович Песов родился в Тифлисе (ныне Тбилиси) в 1932 году. С 1968 по 1992 год работал фотокорреспондентом ТАСС, запечатлевая важнейшие исторические события и повседневные моменты из жизни видных советских и российских лидеров, таких как Никита Хрущёв, Леонид Брежнев, Михаил Горбачёв и Борис Ельцин. Его работы охватывали также встречи и взаимодействия с министрами иностранных дел СССР и РФ начиная с Андрея Громыко. В 1992 году Песов перешёл на работу в МИД, где продолжал свою карьеру, задействуя свой богатый опыт и профессиональные навыки. В 2005 году удостоился премии «Золотой глаз России», а в 2007-м награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.