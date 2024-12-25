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Регион
25 декабря, 15:49
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Режиссёр и кинооператор Юрий Щербаков умер на 80-м году жизни

Юрий Щербаков. Обложка © Telegram / Союз кинематографистов РФ

Юрий Щербаков. Обложка © Telegram / Союз кинематографистов РФ

Режиссёр, кинооператор, член Союза кинематографистов России Юрий Щербаков ушёл из жизни в 79 лет. Трагическим известием поделились в пресс-службе объединения. Маэстро скончался ещё в ноябре, причины смерти не называются.

«27 ноября 2024 года на 80-м году ушёл из жизни наш коллега, кинорежиссёр и кинооператор Щербаков Юрий Николаевич, более полувека посвятивший отечественному киноискусству», — говорится в тексте.

В Союзе назвали режиссёра творческим и талантливым человеком, виртуозно владеющим камерой. Юрий Николаевич стал известен широкой публике по фильмам «Бригадир ГРОЗ», «Полярный вариант», «Под стук колёс». Помимо режиссуры, он проявил себя замечательным сценаристом в лентах «Деревенская история», «Столкновение», «Мутант», «Суфлёр». С 2011 по 2019 гг. Щербаков возглавлял Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

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Ранее сообщалось, что известный американский актёр Арт Эванс, отметившийся ролями в фильмах «Крепкий орешек 2» и «История солдата», скончался в возрасте 82 лет. В последние годы он страдал диабетом.

Татьяна Миссуми
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