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23 декабря, 09:08

Скончался председатель «Российской партии пенсионеров» Бураков

Председатель «Российской партии пенсионеров» Бураков умер на 71-м году жизни

Владимир Бураков. Обложка © Wikipedia

Владимир Бураков. Обложка © Wikipedia

На 71-м году жизни скончался председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков. Причиной стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил зампред партии Владимир Ворожцов.

«Увы, да. Болезнь», — приводит слова Ворожцова РИА «Новости».

Бураков родился в 1954 году в Харькове. Окончил Московский авиационный институт (1977), Московскую Высшую партийную школу (1989). С 1977 года работал в НИИ технологии машиностроения. В 1979—1988 годах находился на комсомольской и партийной работе КПСС. В 2005—2006 годах стал заместителем председателя Российской партии пенсионеров, а с 2016 года был председателем.

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Ранее Life.ru писал, что умер зампредседателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Ему было 65 лет.

Никита Никонов
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