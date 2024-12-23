Скончался председатель «Российской партии пенсионеров» Бураков

На 71-м году жизни скончался председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков. Причиной стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил зампред партии Владимир Ворожцов.

Бураков родился в 1954 году в Харькове. Окончил Московский авиационный институт (1977), Московскую Высшую партийную школу (1989). С 1977 года работал в НИИ технологии машиностроения. В 1979—1988 годах находился на комсомольской и партийной работе КПСС. В 2005—2006 годах стал заместителем председателя Российской партии пенсионеров, а с 2016 года был председателем.