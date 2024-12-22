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22 декабря, 18:34

Умер один из участников штурма дворца Амина подполковник КГБ Павел Климов

Павел Климов. Фото © Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

Павел Климов. Фото © Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

На 73-м году жизни скончался подполковник КГБ СССР в отставке Павел Климов, один из участников штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в 1979 году. Об этом сообщили в совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Причина смерти не уточняется.

«На 73 году жизни скоропостижно скончался подполковник в отставке Климов Павел Юрьевич», — говорится в сообщении.

Подполковник Климов, родившийся 15 сентября 1941 года в подмосковных Химках, работал в органах государственной безопасности и в 1974 году был зачислен в первый состав группы «А» КГБ СССР после тщательного отбора. Во время штурма в декабре 1979 года он был тяжело ранен в живот, но, к счастью, ему удалось выжить. За свои заслуги Климов был награжден орденом Красного Знамени и различными медалями.

«Шторм-333» была важной и сложной спецоперацией, проведённой советскими войсками в Афганистане с целью захвата дворца Тадж-бек и устранения афганского диктатора. Она стала частью более широкой спецоперации «Байкал-79», направленной на свержение Амина и установление власти Бабрака Кармаля.

Ранее сообщалось, что скончался народный артист СССР Валерий Яковлев. Он был художественным руководителем Чувашского драматического театра имени К. В. Иванова, а также преподавал в Чувашском государственном институте культуры и искусств.

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Полина Никифорова
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