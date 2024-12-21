«Умел вдохновлять»: Умер народный артист СССР Валерий Яковлев
Народный артист СССР Валерий Яковлев скончался на 86-м году жизни
Народный артист СССР Валерий Николаевич Яковлев. Обложка © culture.cap.ru
Народный артист СССР и почётный гражданин Чувашской Республики Валерий Яковлев скончался в возрасте 85 лет. Об этом рассказал глава республики Олег Николаев, отметив, что его преданность театру оставила след в сердцах зрителей.
«Он умел вдохновлять актёров и создавать атмосферу, в которой рождались настоящие шедевры. Его мудрость и профессионализм служили примером для многих поколений артистов. Валерий Николаевич был не только талантливым артистом, режиссёром и художественным руководителем, но и настоящим отцом для театра», — заявил Николаев.
Яковлев имел два образования — актёрское и режиссёрское. С 1961 года он служил в Чувашском драматическом театре имени К. В. Иванова. Изначально он работал там актёром, но через 6 лет уже стал режиссёром, а ещё через 12 лет — главным режиссёром театра. К 1990 году деятель искусств стал художественным руководителем. Кроме того, он преподавал в Чувашском государственном институте культуры и искусств. На его счету множество театральных постановок по классическим произведениям, таких как «Тихий Дон», «Идиот», «На дне» и «Чайка».
Ранее скончался режиссёр Вольфганг Беккер в возрасте 70 лет. Он умер после продолжительной болезни, хотя уточняется, что его смерть стала неожиданной. Беккер стал особенно известен благодаря своему фильму «Гуд бай, Ленин!» («Good Bye, Lenin!»), который вышел в 2003 году.