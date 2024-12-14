Умер режиссёр фильма «Гуд бай, Ленин!»

Режиссёр немецкой кинокартины «Гудбай, Ленин!» Вольфганг Беккер умер на 71-м году жизни, сообщает Der Spiegel. По данным издания, 13 декабря Беккер скончался после продолжительной болезни, хотя уточняется, что его смерть стала неожиданной.

Беккер появился на свет в 1954 году в Хемере, находящемся в Вестфалии. Он обучался в Свободном университете Берлина с 1974 по 1979 год, а затем с 1981 года продолжил учиться в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине. В 1987 году он выпустил свой дебютный фильм «Бабочки», основанный на рассказе Иэна Макьюэна. Эта работа принесла ему Студенческую премию Академии в Голливуде и «Золотого леопарда» на кинофестивале в Локарно.

Беккер стал особенно известен благодаря своему фильму «Гуд бай, Ленин!» («Good Bye, Lenin!»), который вышел в 2003 году. Эта трагикомедия повествует о восточногерманской семье на фоне объединения Германии. Главный герой, Алекс, стремится уберечь свою мать, верную социалистическим идеалам, от шока после её пробуждения из комы, поскольку за время её болезни Берлинская стена пала и ГДР перестала существовать. Фильм стал самым успешным немецким проектом 2003 года: его посмотрели более шести миллионов зрителей, картина была продана в 60 стран за пределами Германии и получил множество наград, включая девять статуэток «Лола» на Немецкой кинопремии, шесть премий Европейской киноакадемии, а также награды «Сезар» и «Гойя», и был номинирован на «Золотой глобус».