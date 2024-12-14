Актёр Николай Ледовских из сериала «Интерны» умер на 77-м году жизни

Российский киноактёр Николай Ледовских ушел из жизни 12 декабря на 77-м году жизни, сообщает агрегатор «Кино-Театр.Ру». Артист был многогранной личностью: он работал фотохудожником, журналистом, писателем, поэтом и редактором. Наибольшую известность ему принесла роль Кондрата Касьяновича Мезенцева в сериале «Интерны».

Ледовских родился в 1947 году и в 1974 году окончил факультет международной журналистики в МГИМО. Актёрская карьера началась у него в 2000-х годах, за всё время он снялся более чем в пятидесяти фильмах. Среди его известных работ можно выделить такие картины, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны». Последней ролью Николая Ледовских стала работа в фильме «Балабол», который вышел на экраны в 2023 году.

«Помню актёра по многим эпизодам в сериалах и кино. Казался бодрым стариком, жаль», — написал в обсуждении на странице артиста один из пользователей.