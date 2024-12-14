Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 16:55

Актёр Николай Ледовских из сериала «Интерны» умер на 77-м году жизни

Николай Ледовских. Обложка © Кinopoisk.ru

Николай Ледовских. Обложка © Кinopoisk.ru

Российский киноактёр Николай Ледовских ушел из жизни 12 декабря на 77-м году жизни, сообщает агрегатор «Кино-Театр.Ру». Артист был многогранной личностью: он работал фотохудожником, журналистом, писателем, поэтом и редактором. Наибольшую известность ему принесла роль Кондрата Касьяновича Мезенцева в сериале «Интерны».

Ледовских родился в 1947 году и в 1974 году окончил факультет международной журналистики в МГИМО. Актёрская карьера началась у него в 2000-х годах, за всё время он снялся более чем в пятидесяти фильмах. Среди его известных работ можно выделить такие картины, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны». Последней ролью Николая Ледовских стала работа в фильме «Балабол», который вышел на экраны в 2023 году.

«Помню актёра по многим эпизодам в сериалах и кино. Казался бодрым стариком, жаль», — написал в обсуждении на странице артиста один из пользователей.

Выдающийся режиссёр-документалист Владимир Стрелков умер на 87-м году жизни
Выдающийся режиссёр-документалист Владимир Стрелков умер на 87-м году жизни

Ранее Life.ru сообщал, что в Самаре на 75-м году жизни скончался актёр театра и кино Владимир Зимников. Он начал свою актёрскую карьеру в Ленинградском Малом драматическом театре, где сыграл свою первую роль — Сергея Щербачева в постановке «Судьба барабанщика» по произведению Аркадия Гайдара. Артист также работал в театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена» и «Понедельник».

Александра Мышляева
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar