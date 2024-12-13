Умер актёр Владимир Зимников, сыгравший в сериале «Жизнь и судьба»

Актёр театра и кино Владимир Зимников скончался в возрасте 75 лет в Самаре. Об этом сообщили на странице Самарского театра юного зрителя «СамАрт» в социальных сетях.

«Владимир Иванович до последних дней продолжал трудиться над ролью в спектакле по Брехту “Добрый человек из Сычуани”. Мы будем помнить его за доброту, отзывчивость, высокую театральную культуру и безграничную любовь к своей супруге Ларочке», — говорится в сообщении театра. Причины его смерти не раскрыты.

Владимир Зимников родился в сентябре 1950-го. В 1972 году он завершил обучение в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Свою актёрскую карьеру начал в Ленинградском Малом драматическом театре, где исполнил свою первую роль — Сергея Щербачева в спектакле «Судьба барабанщика» по Аркадию Гайдару. Эта работа получила признание как у зрителей, так и у критиков.

Зимников стал широко известен благодаря своим выступлениям в театре. Он длительное время сотрудничал с Куйбышевским ТЮЗом (ныне Самарским ТЮЗом), где принял участие в многочисленных детских постановках. Однако его репертуар был разнообразен, и в нём также были серьёзные роли: Дубровский в одноимённой пьесе, Жадов во «Враге народа» Островского, Костылёв во «Враге народа» Горького, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Бомарше, Фома Коршунов в «Тихом Доне» Шолохова. Зимников всегда отличался широким диапазоном актёрского мастерства и умением глубоко раскрывать своих персонажей.

Позднее актёр продолжил свою карьеру в Брянском государственном драматическом театре, а также работал в театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена» и «Понедельник», где зарекомендовал себя как высококлассный профессионал и верный служитель театрального искусства.