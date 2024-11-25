Умер актёр из фильма «Кошмар на улице Вязов» Майкл Виллелла в возрасте 84 лет

Умер 84-летний актёр кинокартины «Кошмар на улице Вязов» Майкл Виллелла. Об этом сообщила его дочь Хлоя, которая поделилась горькими новостями в соцсетях.

Женщина выразила печаль лаконично и трогательно: «Покойся с миром, папа». В публикации она разместила фото из своего дома, на котором видна фотография Майкла, окружённая мягким светом горящей свечи. В комментариях поклонники актёра выразили слова соболезнования и скорби. Майкл Виллелла ушёл из жизни в возрасте 84 лет, после того как долгое время страдал от хронических заболеваний. Последний месяц он провёл в больнице.