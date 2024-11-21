Причиной смерти актёра из «Преступления и наказания» Ивана Петкова стал инсульт
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На 61-м году жизни скончался актёр Иван Петков, который запомнился зрителям по ролям в сериалах «Ментовские войны-9» и «Майор Гром». Причиной смерти стал инсульт. Петкова не стало ещё 14 ноября, но СМИ стало об этом известно лишь на днях. Тело актёра с необычной внешностью уже кремировали.
Иван Петков впервые появился на экране в 1996 году, сыграв в фильме «Королева Марго». В общей сложности он принял участие в 13 проектах, среди которых наиболее известными являются «Ментовские войны-9», «Майор Гром: Игра» и сериал «Преступление и наказание», премьера которого состоялась в конце октября 2024 года.
А ранее на 85-м году жизни скончалась Светлана Светличная. 20 ноября в Доме кино в Москве прошла церемония прощания со звездой, которая обернулась скандалом. Похороны тоже оказалась скандальными, ведь семья не исполнила последнюю волю актрисы.