Причиной смерти актёра из «Преступления и наказания» Ивана Петкова стал инсульт

На 61-м году жизни скончался актёр Иван Петков, который запомнился зрителям по ролям в сериалах «Ментовские войны-9» и «Майор Гром». Причиной смерти стал инсульт. Петкова не стало ещё 14 ноября, но СМИ стало об этом известно лишь на днях. Тело актёра с необычной внешностью уже кремировали.