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20 ноября, 20:46

Дешёвый гроб и отсутствие грима: Похороны Светланы Светличной обернулись скандалом

Танатопрактик Костылёва: Светличную похоронили без грима и в безобразном гробу

Гроб Светланы Светличной в Доме кино. Обложка © Life.ru

Гроб Светланы Светличной в Доме кино. Обложка © Life.ru

Организаторы похорон Светланы Светличной не удосужились загримировать покойную актрису и подобрать правильный гроб, чтобы достойно и красиво проводить её в последний путь. Такого мнения придерживается самарский танатопрактик Екатерина Костылёва, которая нашла в церемонии прощания сразу несколько досадных косяков.

По словам основательницы похоронного бюро «Благо», гроб звезды советского кино не отличается дороговизной и стоит максимум 180 тысяч рублей. Кроме того, он получился безобразно большим. Вопросы вызывает и подготовка тела усопшей к траурному мероприятию.

«Во-вторых, у самой актрисы нет грима на лице. Вспомните, как хоронили Людмилу Гурченко, и взгляните на то, как не постарались над лицом Светланы Светличной. В-третьих, такой актрисе подошёл бы белый гроб. Почему все эти моменты не продумали, я не понимаю», — заявила Костылёва URA.ru.

«‎Навсегда в моем сердце!» Звёзд СССР растрогала телеграмма Путина на прощании со Светличной
«‎Навсегда в моем сердце!» Звёзд СССР растрогала телеграмма Путина на прощании со Светличной

Родные и близкие простились со Светланой Светличной в Доме кино 20 ноября. Затем тело заслуженной артистки предали земле на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища. Напомним, что известие о её смерти потрясло страну 16 ноября. Незадолго до кончины врачи нашли у 84-летней женщины опухоль.

Илья Пушкарев
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