Дешёвый гроб и отсутствие грима: Похороны Светланы Светличной обернулись скандалом

Организаторы похорон Светланы Светличной не удосужились загримировать покойную актрису и подобрать правильный гроб, чтобы достойно и красиво проводить её в последний путь. Такого мнения придерживается самарский танатопрактик Екатерина Костылёва, которая нашла в церемонии прощания сразу несколько досадных косяков.

По словам основательницы похоронного бюро «Благо», гроб звезды советского кино не отличается дороговизной и стоит максимум 180 тысяч рублей. Кроме того, он получился безобразно большим. Вопросы вызывает и подготовка тела усопшей к траурному мероприятию.

«Во-вторых, у самой актрисы нет грима на лице. Вспомните, как хоронили Людмилу Гурченко, и взгляните на то, как не постарались над лицом Светланы Светличной. В-третьих, такой актрисе подошёл бы белый гроб. Почему все эти моменты не продумали, я не понимаю», — заявила Костылёва URA.ru.