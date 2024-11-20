В Москве простились со Светланой Светличной, её гроб вынесли под аплодисменты
В Доме кино в Москве простились с актрисой Светланой Светличной
В Доме кино в Москве простились с актрисой Светланой Светличной. Обложка © Life.ru
В Москве простились с актрисой Светланой Светличной. В последний путь артистку проводили громкими аплодисментами.
Гроб Светланы Светличной из Дома кино вынесли под аплодисменты. Видео © Life.ru
На похороны Светличной приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие. В Доме кино заметили Александра Панкратова-Чёрного, Валерия Баринова, Людмилу Зайцеву, Прохора Шаляпина, Анну Калашникову, Ивана Николаева и других.
Напомним, что о кончине Светланы Светличной стало известно 16 ноября. Артистка скончалась на 85-м году жизни. Перед смертью актриса страдала от нескольких заболеваний, включая рак. Весной она перенесла инфаркт миокарда, а в августе ей был присвоен паллиативный статус. Также Светличная практически полностью утратила память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. Артистку похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.