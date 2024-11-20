Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 10:13

В Москве простились со Светланой Светличной, её гроб вынесли под аплодисменты

В Доме кино в Москве простились с актрисой Светланой Светличной

В Доме кино в Москве простились с актрисой Светланой Светличной. Обложка © Life.ru

В Доме кино в Москве простились с актрисой Светланой Светличной. Обложка © Life.ru

В Москве простились с актрисой Светланой Светличной. В последний путь артистку проводили громкими аплодисментами.

Гроб Светланы Светличной из Дома кино вынесли под аплодисменты. Видео © Life.ru

На похороны Светличной приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие. В Доме кино заметили Александра Панкратова-Чёрного, Валерия Баринова, Людмилу Зайцеву, Прохора Шаляпина, Анну Калашникову, Ивана Николаева и других.

  • Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
    Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
  • Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
    Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
  • Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
    Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
  • Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
    Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
  • Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
    Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
  • Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
    Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
  • Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru
    Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru

Светлану Светличную проводили в последний путь. Фото Life.ru

1 / 7
«Органы отказывали, организм сдался»: Как провела последние дни Светлана Светличная
«Органы отказывали, организм сдался»: Как провела последние дни Светлана Светличная

Напомним, что о кончине Светланы Светличной стало известно 16 ноября. Артистка скончалась на 85-м году жизни. Перед смертью актриса страдала от нескольких заболеваний, включая рак. Весной она перенесла инфаркт миокарда, а в августе ей был присвоен паллиативный статус. Также Светличная практически полностью утратила память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. Артистку похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Светлана Светличная
  • Знаменитости
  • Утраты
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar