«Органы отказывали, организм сдался»: Как провела последние дни Светлана Светличная
Директор Гильдии актёров Гущина: Организм Светличной сдался перед смертью
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Последние мгновения жизни советской звезды Светланы Светличной прошли в тяжелейших условиях. На фоне прогрессирующей болезни начали отказывать органы. В какой-то момент организм артистки перестал сражаться и сдался перед неминуемой смертью.
Об этом рассказала директор Гильдии актёров кино РФ Валерия Гущина. В беседе с kp.ru она подчеркнула, что помочь Светличной уже было нельзя.
«Там уже помочь было никак нельзя. Всё отказывало, все органы. Организм сдал. Столько она пережила. И сына ведь потеряла…» — отметила Гущина.
Напомним, 16 ноября стало известно, что Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни. Актриса перед смертью страдала от нескольких недугов, у неё диагностировали рак, весной звезда пережила инфаркт миокарда, в августе ей присвоили паллиативный статус. Кроме того, Светличная практически полностью лишилась памяти на фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера. Артистку похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.