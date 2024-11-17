«Органы отказывали, организм сдался»: Как провела последние дни Светлана Светличная

Последние мгновения жизни советской звезды Светланы Светличной прошли в тяжелейших условиях. На фоне прогрессирующей болезни начали отказывать органы. В какой-то момент организм артистки перестал сражаться и сдался перед неминуемой смертью.

Об этом рассказала директор Гильдии актёров кино РФ Валерия Гущина. В беседе с kp.ru она подчеркнула, что помочь Светличной уже было нельзя.