«До конца была женщиной»: Как Светличная провела последние годы с деменцией

Звезда советского кинематографа Светлана Светличная испытывала серьёзные трудности со здоровьем в последние годы жизни, однако старалась следить за собой, красиво одеваться и подбирать шляпы к нарядам. Об этом рассказала актриса Людмила Хитяева.

Вспоминая коллегу по сцене, народная артистка РСФСР подчеркнула, что Светличная много нервничала и переживала перед смертью. Собеседница «Вечерней Москвы» связало это с «мечущейся натурой» покойной легенды.