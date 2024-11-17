«До конца была женщиной»: Как Светличная провела последние годы с деменцией
Хитяева: Перед смертью Светличная много нервничала и переживала
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Звезда советского кинематографа Светлана Светличная испытывала серьёзные трудности со здоровьем в последние годы жизни, однако старалась следить за собой, красиво одеваться и подбирать шляпы к нарядам. Об этом рассказала актриса Людмила Хитяева.
Вспоминая коллегу по сцене, народная артистка РСФСР подчеркнула, что Светличная много нервничала и переживала перед смертью. Собеседница «Вечерней Москвы» связало это с «мечущейся натурой» покойной легенды.
«В последние годы она болела деменцией, но я могу сказать только самое хорошее о ней лично. Она до конца была женщиной — это самое основное её качество», — отметила Хитяева.
Ранее Людмила Хитяева призналась, что Светлана Светличная была человеком с трудным характером. Напомним, днём 16 ноября стало известно, что актриса скончалась на 85-м году жизни. Звезда перед смертью страдала от нескольких недугов, а в августе ей присвоили паллиативный статус. Светличную похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 20 ноября.