Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 11:17

«До конца была женщиной»: Как Светличная провела последние годы с деменцией

Хитяева: Перед смертью Светличная много нервничала и переживала

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Звезда советского кинематографа Светлана Светличная испытывала серьёзные трудности со здоровьем в последние годы жизни, однако старалась следить за собой, красиво одеваться и подбирать шляпы к нарядам. Об этом рассказала актриса Людмила Хитяева.

Вспоминая коллегу по сцене, народная артистка РСФСР подчеркнула, что Светличная много нервничала и переживала перед смертью. Собеседница «Вечерней Москвы» связало это с «мечущейся натурой» покойной легенды.

«В последние годы она болела деменцией, но я могу сказать только самое хорошее о ней лично. Она до конца была женщиной — это самое основное её качество», — отметила Хитяева.

«Потеря для киноискусства»: Дружинина трогательно отреагировала на смерть Светличной
«Потеря для киноискусства»: Дружинина трогательно отреагировала на смерть Светличной

Ранее Людмила Хитяева призналась, что Светлана Светличная была человеком с трудным характером. Напомним, днём 16 ноября стало известно, что актриса скончалась на 85-м году жизни. Звезда перед смертью страдала от нескольких недугов, а в августе ей присвоили паллиативный статус. Светличную похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 20 ноября.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Светлана Светличная
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar