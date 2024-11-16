«Потеря для киноискусства»: Дружинина трогательно отреагировала на смерть Светличной
Дружинина назвала почившую Светличную талантливым и умным человеком
Светлана Дружинина и Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Шамуков Руслан, Михаил Терещенко
Народная артистка России Светлана Дружинина трогательно отреагировала на смерть своей коллеги по сцене, советской легенды Светланы Светличной. Актриса, что всегда уважала актрису, хотя они почти не общались.
Дружинина в беседе с 360.ru подчеркнула, что Светличная была непростым, но умным человеком, красивой женщиной и талантливой актрисой. Она также выразила соболезнования родным покойной кинозвезды.
«Могу только сказать, что я к ней относилась всегда с большим уважением, симпатией. Конечно, это потеря для нашего киноискусства. Светлая память, и хочу выразить свои соболезнования её родственникам», — сказала Дружинина.
О смерти Светланы Светличной стало известно днём 16 ноября. Актрисе было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Известно, что недавно у звезды диагностировали рак. Весной она пережила инфаркт миокарда. На фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера Светличная практически полностью лишилась памяти. В августе ей присвоили паллиативный статус.