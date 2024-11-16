«Потеря для киноискусства»: Дружинина трогательно отреагировала на смерть Светличной

Народная артистка России Светлана Дружинина трогательно отреагировала на смерть своей коллеги по сцене, советской легенды Светланы Светличной. Актриса, что всегда уважала актрису, хотя они почти не общались.

Дружинина в беседе с 360.ru подчеркнула, что Светличная была непростым, но умным человеком, красивой женщиной и талантливой актрисой. Она также выразила соболезнования родным покойной кинозвезды.