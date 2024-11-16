Светличную не будут хоронить рядом с мужем и сыном
Союз кинематографистов: Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Александра Мудрац
Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 20 ноября, а не на Ваганьковском, как это сообщалось ранее. Об этом заявили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«Прощание со Светланой Афанасьевной Светличной пройдёт 20 ноября в Белом зале Дома кино в 11:00. Похороны на Троекуровском кладбище», — указано в сообщении.
Напомним, о смерти Светланы Светличной стало известно днём 16 ноября. Актрисе было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Изначально сообщалось, что актрису похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем. Тем временем внучка артистки раскрыла её предсмертное желание.