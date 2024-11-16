Последняя воля: Внучка Светличной раскрыла предсмертное желание актрисы

Родственница видела свою бабушку последний раз 15 ноября, в тот день артистка была обессилена и всё время молчала. Ивашова рассказала телеграм-каналу, что часто приезжала к бабушке вместе с сыном. Правнук очень любил Светличную и относился к ней с трепетом.