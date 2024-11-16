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16 ноября, 12:58

Последняя воля: Внучка Светличной раскрыла предсмертное желание актрисы

SHOT: Актриса Светличная попросила похоронить её, а не кремировать

Актриса Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Питалев Илья

Актриса Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Питалев Илья

Актриса Светлана Светличная попросила родственников похоронить её, а не кремировать. О таком предсмертном желании артистки рассказала её внучка Мария Ивашова, сообщает SHOT.

Родственница видела свою бабушку последний раз 15 ноября, в тот день артистка была обессилена и всё время молчала. Ивашова рассказала телеграм-каналу, что часто приезжала к бабушке вместе с сыном. Правнук очень любил Светличную и относился к ней с трепетом.

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Напомним, о смерти Светланы Светличной стало известно днём 16 ноября. Актрисе было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем 20 ноября.

Дарья Нарыкова
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