Последняя воля: Внучка Светличной раскрыла предсмертное желание актрисы
SHOT: Актриса Светличная попросила похоронить её, а не кремировать
Актриса Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Питалев Илья
Актриса Светлана Светличная попросила родственников похоронить её, а не кремировать. О таком предсмертном желании артистки рассказала её внучка Мария Ивашова, сообщает SHOT.
Родственница видела свою бабушку последний раз 15 ноября, в тот день артистка была обессилена и всё время молчала. Ивашова рассказала телеграм-каналу, что часто приезжала к бабушке вместе с сыном. Правнук очень любил Светличную и относился к ней с трепетом.
Напомним, о смерти Светланы Светличной стало известно днём 16 ноября. Актрисе было 84 года. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем 20 ноября.