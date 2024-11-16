«Эффектная и яркая»: Немоляева назвала покойную Светличную запоминающейся личностью
Немоляева назвала Светличную запоминающейся личностью
Светлана Немоляева отреагировала на смерть Светланы Светличной. Обложка ©ТАСС / Никитченко Елена, Сергей Виноградов
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразить соболезнования и сочувствие родным ушедшей коллеги по цеху Светланы Светличной. В беседе с 360.ru она назвала советскую звезду запоминающейся личностью, признавшись, что почившая нравилась ей в молодости.
«Она была, конечно, очень эффектная, яркая, с прекрасной внешностью. <…> Она была индивидуальностью, интересная личность, очень запоминающаяся. Если первый раз её увидишь, уже не забудешь», — отметила актриса.
Как стало известно днём 16 ноября, Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Недавно у актрисы диагностировали рак, а весной она пережила инфаркт миокарда. Кроме того, на фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера звезда практически полностью лишилась памяти. В августе ей присвоили паллиативный статус. Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище 20 ноября.