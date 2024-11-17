«Трудный характер»: Почившая Светличная жаловалась на одиночество, призналась Хитяева

«Несмотря на то, что у Светы был трудный характер — это я ощутила во время съёмок с ней, ко мне она всегда очень хорошо относилась и всегда обращалась за советом. Да, местами она была сложный и трудный человек, но я с ней ладила, могла её успокоить, она часто ко мне обращалась за помощью», — подчеркнула Хитяева.