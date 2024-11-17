«Трудный характер»: Почившая Светличная жаловалась на одиночество, призналась Хитяева
Хитяева назвала Светличную человеком с трудным характером
Светлана Светличная. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Покойная Светлана Светличная была человеком с трудным характером, призналась народная артистка РСФСР Людмила Хитяева, вспоминая коллегу по цеху. Актриса призналась, что хорошо ладила с советской звездой и они старались поддерживать друг друга.
«Несмотря на то, что у Светы был трудный характер — это я ощутила во время съёмок с ней, ко мне она всегда очень хорошо относилась и всегда обращалась за советом. Да, местами она была сложный и трудный человек, но я с ней ладила, могла её успокоить, она часто ко мне обращалась за помощью», — подчеркнула Хитяева.
Светличная, по словам актрисы, делилась с ней переживания, мол, о ней говорят с осуждениями. А Хитяева советовала коллеге не обращать внимания, жить полной жизнью и быть счастливой. Кроме того, Светлана Афанасьевна жаловалась на одиночество, вспоминает собеседница «Вечерней Москвы».
Напомним, Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни. Об этом стало известно 16 ноября. Перед кончиной у актрисы диагностировали рак, весной она пережила инфаркт. Кроме того, звезда практически полностью лишилась памяти на фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера. В августе ей присвоили паллиативный статус. 20 ноября артистку похоронят на Троекуровском кладбище, а не на Ваганьковском, как сообщалось ранее.