Вдали от мужа, рядом с Гафтом: Актрису Светлану Светличную похоронили на «Аллее звёзд»
Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище
Церемония прощания со Светланой Светличной. Обложка © Life.ru
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, которой не стало в возрасте 84 лет, похоронили на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища. Она нашла последний приют рядом с народными артистами РСФСР Валентином Гафтом и Сергеем Юрским.
На похороны Светличной приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие. В Доме кино заметили Александра Панкратова-Чёрного, Валерия Баринова, Людмилу Зайцеву, Прохора Шаляпина, Анну Калашникову, Ивана Николаева и других. Изначально сообщалось, что звезду советского экрана похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем.
Светлана Светличная ушла из жизни 16 ноября в возрасте 85 лет. Причиной смерти стали многочисленные проблемы со здоровьем, в частности онкология и перенесённый весной инфаркт миокарда. В августе ей присвоили паллиативный статус. Артистка также почти полностью утратила память на фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера.