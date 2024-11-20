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20 ноября, 12:21

Вдали от мужа, рядом с Гафтом: Актрису Светлану Светличную похоронили на «Аллее звёзд»

Актрису Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания со Светланой Светличной. Обложка © Life.ru

Церемония прощания со Светланой Светличной. Обложка © Life.ru

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, которой не стало в возрасте 84 лет, похоронили на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища. Она нашла последний приют рядом с народными артистами РСФСР Валентином Гафтом и Сергеем Юрским.

На похороны Светличной приехали коллеги, друзья, самые родные и близкие. В Доме кино заметили Александра Панкратова-Чёрного, Валерия Баринова, Людмилу Зайцеву, Прохора Шаляпина, Анну Калашникову, Ивана Николаева и других. Изначально сообщалось, что звезду советского экрана похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с сыном и мужем.

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Светлана Светличная ушла из жизни 16 ноября в возрасте 85 лет. Причиной смерти стали многочисленные проблемы со здоровьем, в частности онкология и перенесённый весной инфаркт миокарда. В августе ей присвоили паллиативный статус. Артистка также почти полностью утратила память на фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера.

Андрей Бражников
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