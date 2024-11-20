Вдали от мужа, рядом с Гафтом: Актрису Светлану Светличную похоронили на «Аллее звёзд»

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, которой не стало в возрасте 84 лет, похоронили на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища. Она нашла последний приют рядом с народными артистами РСФСР Валентином Гафтом и Сергеем Юрским.