«‎Навсегда в моем сердце!» Звёзд СССР растрогала телеграмма Путина на прощании со Светличной

В Доме кино в Москве проходит прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, которой не стало в возрасте 84 лет. Президент России Владимир Путин в своей телеграмме направил соболезнования близким и родным покинувшей наш мир актрисы. Её текст на церемонии прощания зачитала директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина.

Гущина зачитывает телеграмму Путина. Видео © Life.ru

«Не стало Светланы Светличной — яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Её искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — написал глава государства в своей телеграмме.