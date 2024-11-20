«Навсегда в моем сердце!» Звёзд СССР растрогала телеграмма Путина на прощании со Светличной
На прощании со Светланой Светличной зачитали трогательную телеграмму Путина
Похороны Светланы Светличной. Фото © Lfie.ru
В Доме кино в Москве проходит прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной, которой не стало в возрасте 84 лет. Президент России Владимир Путин в своей телеграмме направил соболезнования близким и родным покинувшей наш мир актрисы. Её текст на церемонии прощания зачитала директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина.
Гущина зачитывает телеграмму Путина. Видео © Life.ru
«Не стало Светланы Светличной — яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Её искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — написал глава государства в своей телеграмме.
Путин отметил, что добрая память об актрисе навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, почитателей и лично в его сердце. Звёзд СССР и России, которые собрались в Доме кино, растрогала телеграмма главы государства. Среди них Александр Панкратов-Чёрный, Валерий Баринов, Людмила Зайцева, Прохор Шаляпин, Анна Калашникова, Иван Николаев.
Напомним, что Светлана Светличная ушла из жизни 16 ноября в возрасте 85 лет. Причиной смерти стали многочисленные проблемы со здоровьем, в частности онкология и перенесённый весной инфаркт миокарда. В августе ей присвоили паллиативный статус. Артистка также почти полностью утратила память на фоне прогрессирующей болезни Альцгеймера. Она будет похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.