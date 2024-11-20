Украинский актёр Пётр Великий ликвидирован в Курской области в ходе вторжения ВСУ. Об этом сообщили на сайте Черниговского драмтеатра, где служил артист до того, как примкнуть к армии Незалежной.

Пётр Великий в униформе ВСУ. Фото © Telegram / Политика страны

Артисту-диверсанту было 48 лет. У него осталась дочь Екатерина Великая. До службы в украинской армии Великий 20 лет работал в Черниговском академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко. Он был ведущим мастером сцены. За свою карьеру сыграл более 35 ролей.