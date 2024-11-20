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Регион
20 ноября, 12:10
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Украинский актёр-диверсант Пётр Великий ликвидирован в Курской области

Актёр Пётр Великий. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Пётр Великий

Актёр Пётр Великий. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Пётр Великий

Украинский актёр Пётр Великий ликвидирован в Курской области в ходе вторжения ВСУ. Об этом сообщили на сайте Черниговского драмтеатра, где служил артист до того, как примкнуть к армии Незалежной.

Пётр Великий в униформе ВСУ. Фото © Telegram / Политика страны

Пётр Великий в униформе ВСУ. Фото © Telegram / Политика страны

Артисту-диверсанту было 48 лет. У него осталась дочь Екатерина Великая. До службы в украинской армии Великий 20 лет работал в Черниговском академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Шевченко. Он был ведущим мастером сцены. За свою карьеру сыграл более 35 ролей.

Британский наёмник ликвидирован в зоне СВО спустя полгода после вступления в ВСУ
Британский наёмник ликвидирован в зоне СВО спустя полгода после вступления в ВСУ

Ранее на Покровском направлении был ликвидирован украинский барабанщик Николай Amorth Состин, воевавший в рядах ВСУ. Его называют частью истории «украинского блэк-метала», в развитие которого он внёс огромный вклад.

Владимир Озеров
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