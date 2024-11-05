Российские солдаты ликвидировали известного барабанщика-сатаниста из ВСУ Николая Amorth Состина на Покровском направлении. Об этом докладывает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

«Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-метала и группы SOOM — Коля Amorth — на щите. Это было дикое путешествие», — прокомментировал смерть коллеги основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалёв.

Фронтмен «Заводи» Дмитрий Самсонов отметил, что Состин внёс огромный вклад в украинский блэк-метал.