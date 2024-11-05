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5 ноября, 06:09

Известный барабанщик-сатанист из ВСУ Состин погиб под Покровском

Сатанист Состин. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Сатанист Состин. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Российские солдаты ликвидировали известного барабанщика-сатаниста из ВСУ Николая Amorth Состина на Покровском направлении. Об этом докладывает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

«Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-метала и группы SOOM — Коля Amorth — на щите. Это было дикое путешествие», — прокомментировал смерть коллеги основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалёв.

Фронтмен «Заводи» Дмитрий Самсонов отметил, что Состин внёс огромный вклад в украинский блэк-метал.

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Напомним, недавно была ликвидирована украинская ДРГ, где находился американский морпех в отставке Кори Навроцки. Подразделение пыталось пробиться на территорию Брянской области. Американец пошёл туда добровольцем.

Николай Рюмин
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