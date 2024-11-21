«Она недовольна»: Семья не исполнила последнюю волю Светланы Светличной

Светлана Светличная хотела быть погребённой на Ваганьковском кладбище рядом с супругом Владимиром Ивашовым и младшим сыном Олегом. Незадолго до смерти заслуженная артистка РСФСР даже выбирала там место и для себя. Однако семья решила не исполнять последнюю волю актрисы, считает её давний друг, адвокат Юрий Шельфе.

20 ноября гроб с телом Светличной предали земле на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища , где похоронены многие отечественные кинематографисты. Перед началом церемонии прощания директор Гильдии киноактёров Валерия Гущина пояснила собравшимся, что решение упокоить актрису именно там приняли старший сын Алексей, его супруга и один из братьев. Впрочем, Шельфе счёл произошедшее большой ошибкой.

«Она безумно хотела покоиться здесь (на Ваганьковском кладбище. — Прим. Life.ru). Мы были с ней на могиле, которую она когда-то выбирала три часа, она протирала тряпочкой фотографии Олега, Володи — они как раз на краю аллеи. Там бы хватило места, я вам точно могу сказать. Сейчас она смотрит и недовольна, что её закинули на Троекуровское кладбище. Она очень сильно хотела лежать вместе с мужем и сыном», — цитирует адвоката сайт MK.ru.