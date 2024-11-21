«Она недовольна»: Семья не исполнила последнюю волю Светланы Светличной
Друг Светличной Шельфе: Светлана хотела лежать рядом с мужем и сыном
Светлана Светличная хотела быть погребённой на Ваганьковском кладбище рядом с супругом Владимиром Ивашовым и младшим сыном Олегом. Незадолго до смерти заслуженная артистка РСФСР даже выбирала там место и для себя. Однако семья решила не исполнять последнюю волю актрисы, считает её давний друг, адвокат Юрий Шельфе.
20 ноября гроб с телом Светличной предали земле на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища, где похоронены многие отечественные кинематографисты. Перед началом церемонии прощания директор Гильдии киноактёров Валерия Гущина пояснила собравшимся, что решение упокоить актрису именно там приняли старший сын Алексей, его супруга и один из братьев. Впрочем, Шельфе счёл произошедшее большой ошибкой.
«Она безумно хотела покоиться здесь (на Ваганьковском кладбище. — Прим. Life.ru). Мы были с ней на могиле, которую она когда-то выбирала три часа, она протирала тряпочкой фотографии Олега, Володи — они как раз на краю аллеи. Там бы хватило места, я вам точно могу сказать. Сейчас она смотрит и недовольна, что её закинули на Троекуровское кладбище. Она очень сильно хотела лежать вместе с мужем и сыном», — цитирует адвоката сайт MK.ru.
Напомним, что о смерти звезды советского кино на 85-м году жизни стало известно 16 ноября. Близкие проводили Светличную в последний путь 20 ноября в московском Доме кино — гроб актрисы утонул в цветах от родных и коллег.
АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок