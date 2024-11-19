Американский актер Пол Тил умер в возрасте 35 лет

Умер молодой актёр Пол Тилл, известный своими эпизодическими ролями в западных сериалах, сообщает издание Deadline. Пол скончался 15 ноября 2024 года. Это подтвердили его невеста Эмилия Торелло и коллеги звезды, включая актрису Бетани Джой Ленц.

Пол Тилл родился в 1989 году в Северной Каролине, США. Он начал заниматься актёрским искусством в 12 лет и успел сняться в таких сериалах, как «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Династия», «Хорошее поведение» и «Холм одного дерева».

Эмилия Торелло разместила в Instagram* фотографию c любимым и выразила свои чувства: «Пол, ты был моей родственной душой, моим будущим мужем, моей опорой и моим будущим. Ты наполнял мои лёгкие смехом, мой живот бабочками, а моё сердце любовью». Эмилия отметила, что часть её ушла вместе с Полом, но она благодарна за врёмя, проведённое с ним.

Коллега Тилла по сериалу «Холм одного дерева», Бетани Джой Ленц, также оставила трогательные слова в социальных сетях: «У меня тяжело на сердце. Пол Тилл был тем парнем, который мог озарить комнату, не прикладывая усилий. Его яркая улыбка, заразительный смех и доброе сердце заставляли вас хотеть быть рядом с ним».

Причина смерти актёра не разглашается, но посты в социальных сетях намекают на то, что Тилл долгое время боролся с серьёзной болезнью.

Недавно от продолжительной болезни умер звезда «Пункта назначения» и «Кэндимэна» Тони Тодд. Ему было 69 лет.