Умер режиссёр Джим Абрахамс, снявший «Голый пистолет» и «Горячие головы»
Американский сценарист и режиссёр Джим Абрахамс. Обложка © kinopoisk
Скончался американский сценарист и режиссёр Джим Абрахамс, снявший такие культовые комедии, как «Голый пистолет» и «Горячие головы». Деятелю киноискусств было 80 лет. Трагическую новость сообщила газета The Hollywood Reporter со ссылкой на сына усопшего.
Режиссёр скончался в своём доме в Калифорнии. Дата и место прощания с Абрахамсом не сообщаются.
Голливудский режиссёр прославился благодаря таким комедиям, как «Голый пистолет», «Горячие головы», «Аэроплан», «Полицейский отряд» и другим. Кинокартины он создавал совместно с Дэвидом и Джерри Цукерами.
Ранее стало известно о смерти 84-летнего актёра кинокартины «Кошмар на улице Вязов» Майкла Виллелла. Он долгое время страдал от хронических заболеваний. Последний месяц актёр провёл в больнице.