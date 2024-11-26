Умер режиссёр Джим Абрахамс, снявший «Голый пистолет» и «Горячие головы»

Скончался американский сценарист и режиссёр Джим Абрахамс, снявший такие культовые комедии, как «Голый пистолет» и «Горячие головы». Деятелю киноискусств было 80 лет. Трагическую новость сообщила газета The Hollywood Reporter со ссылкой на сына усопшего.

Режиссёр скончался в своём доме в Калифорнии. Дата и место прощания с Абрахамсом не сообщаются.

Голливудский режиссёр прославился благодаря таким комедиям, как «Голый пистолет», «Горячие головы», «Аэроплан», «Полицейский отряд» и другим. Кинокартины он создавал совместно с Дэвидом и Джерри Цукерами.